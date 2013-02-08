Следователи сняли с Игнатенко обвинение в мошенничестве

СКР закрыл уголовное дело в отношении бывшего первого зампрокурора Московской области Александра Игнатенко, осталось обвинение во взяточничестве.

А. Игнатенко не признал свою вину и отказался давать показания. После чего выяснилось, что обвинения в мошенничестве с него сняты. Фигурант «Игорного дела» теперь обвиняется только в получении взятки.

Накануне, 7 февраля, А. Игнатенко доставили в Москву из Польши. Он провел в польской тюрьме больше года после задержания на горнолыжном курорте Закопане 1 января 2012 года. Экс-зампрокурор стал фигурантом игорного дела еще в 2011 году, именно весной того года СКР разоблачил сеть нелегальных подмосковных казино. Организатором бизнеса был Иван Назаров, «крышевали» его высокопоставленные сотрудники прокуратуры и МВД. В ходе расследования «игорного дела» были арестованы 10 сотрудников силовых ведомств, в том числе экс-прокуроры Ногинска, Одинцовского и Серпуховского районов.