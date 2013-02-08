Полицейские в Дагестане вновь подверглись нападению

В четверг вечером неизвестные расстреляли участкового в Левошинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Инцидент произошел примерно в 21:15 часов в селении Хаджалмахи, когда участковый местной полиции капитан Алимирзуев, заходя к себе домой, был расстрелян в спину. Он скончался по пути в больницу.

Другое преступление было совершено вчера в Хасавюртовском районе Дагестана: неизвестные обстреляли автомобиль с полицейскими. По информации Следственного управления СКР по Дагестану, нападение произошло около села Байрамаул.

«По предварительной данным, в ходе перестрелки один преступник был убит, один - ранен. Подробности происшествия уточняются», - прокомментировал собеседник, отметив, что полицейские не пострадали.