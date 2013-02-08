Ликвидирована банда, совершавшая разбойные нападения на финансовые учреждения

Сотрудниками петербургского Управления уголовного розыска ликвидирована организованная преступная группа, на счету которой серия дерзких разбойных нападений на отделения банков и другие организации на территории Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, общая сумма похищенного составляет около 400 млн. рублей. По данному факту ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье 209 УК РФ (бандитизм).



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и реализации оперативных материалов сотрудниками 22 отдела оперативно-розыскной части уголовного розыска № 8 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке сотрудников СОБР «Гранит» ГУ МВД России задержаны участники организованной преступной группы, которые на протяжении длительного времени совершали грабежи и разбойные нападения на организации с целью хищения крупных денежных сумм и ювелирных украшений.



Установлено, что в состав преступной группы входили ранее судимые за аналогичные преступления неработающие уроженцы различных регионов России 1979-1989 годов рождения. Деятельность ОПГ была хорошо продумана и включала в себя отработанную преступную комбинацию. Предварительно изучив планировку организаций и установив расположение помещений, в которых хранятся деньги и драгоценности, а также уровень защищенности объектов, злоумышленники с помощью специальных инструментов проделывали проемы в стенах либо потолках, проникали внутрь помещений, после чего совершали вооруженное нападение на персонал, похищали имеющиеся деньги и ценности и скрывались. В некоторых случаях нападавшие использовали другие способы доступа к дорогостоящим ювелирным изделиям и денежным сейфам.



В ходе личного досмотра и обысков в квартирах у подозреваемых оперативниками уголовного розыска обнаружен и изъят целый склад специальных средств для совершения разбойных нападений: радиостанции, наушники, оптические и световые приборы, кабелерезы, звукоподавители, плазморезы, глушители GSM-сигнала, сервера, диктофоны, наручники, строительные костюмы со светоотражающими вставками, маски с прорезями для глаз, перчатки, болгарки, перфораторы, раздвижные лестницы и иное оборудование. Кроме этого, у злоумышленников найден большой арсенал огнестрельного и травматического оружия: пистолет «ПСМ» калибра 5,45 мм., пистолет Марголина калибра 5,6 мм., автоматы Калашникова 5,45 мм. со спиленными номерами, мелкокалиберная винтовка «YJTRE RUFSTEIN AUSTRIA», помповое ружье «Бекас 3», ружье «ИЖ 27М», пистолет ПМГ, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а также боеприпасы к ним и приспособления для бесшумной стрельбы. Все указанные предметы использовались участниками ОПГ при совершении преступлений.



Общий ущерб от преступной деятельности данной группы составил порядка 400 млн. рублей. Однако, по оперативным данным это лишь приблизительная сумма. В настоящее время активные оперативно-розыскные мероприятия по деятельности данной банды продолжаются. Сотрудники уголовного розыска выявляют все новые эпизоды преступной деятельности. Установлено, что факты нападений, совершенных участниками данной ОПГ еще в 2010 году. Оперативники не исключают, что на счету банды не менее десятка эпизодов преступной деятельности.