Директор Лосевской школы получала зарплату за учителей

Директора «Лосевской начальной школы – детский сад» Выборгского района заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. На махинациях со ставками и "мертвых душах" женщина заработала больше ста тысяч рублей.



По версии следствия, первого января прошлого года женщина решила поправить свои финансовые трудности махинациями со ставками сотрудников. Она издала приказ «о переводе работника на другую работу», назначив пенсионерку на должность младшего воспитателя.



- Назначенная сотрудница, на самом деле, давно уже не работала, - рассказали в СК СУ России по Ленобласти. – Директор это знала. Она составляла и утверждала табеля учета рабочего времени с января по сентябрь 2012 года. Вносила в них заведомо ложные сведения об отработанных часах, издавала приказы, на основании которых начислялась зарплата этой воспитательнице.



Вот только начисленные деньги поступали на банковскую карту, которой пользовалась директор учреждения. Так директриса заплатила фактически себе 93 тысячи рублей.



Кроме того, начальница детского учреждения увеличила одной из сотрудниц ставку на 0, 25 «инструктора по физкультуре». В итоге, физкультурнице директриса начислила 17 тысяч рублей, которые та передала ей же, пишет КП.

- В октябре прошлого года директор школы – детсада выплатила пяти сотрудникам надбавки, но все они, впоследствии, вернулись к ней обратно.



Расследование уголовного дела продолжается.



