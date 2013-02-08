Банда контрбандистов перевезла в Иматру полтора миллиона сигарет

7500 блоков сигарет – столько предприимчивые машинисты перевезли из Светогорска в финскую Иматру. Контрабанду прятали в тайнике в электрощитке локомотива.



По данным следствия, контрабандой занимались с лета прошлого года.



Организатором признали 73-летнего жителя Иматры. Всего по делу проходят девять человек из России и Финляндии.

Судили контрабандистов в Уездном суде Южной Карелии. Пять человек приговорили к тюремным срокам от трех месяцев до двух лет. Максимальный срок получил 30-летний машинист из города Выборга. Некоторым дали условный срок. Престарелому организатору дали только год и одиннадцать месяцев условно.



Четверых приговорили к выплате штрафов в размере от шестиста до двух тысяч евро. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет больше 750 тысяч евро, пишет КП.