Сотрудники налоговой инспекции Петербурга подозреваются в мошенничестве

В Северной столице возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.



Как следует из материалов уголовного дела, в период с 1 по 22 октября 2012 года неустановленные лица, действуя от имени одной из коммерческих организаций, с целью хищения денежных средств из бюджета РФ представили в Межрайонную инспекцию ФНС России №8 Петербурга налоговую декларацию данной коммерческой организации по налогу на добавленную стоимость за третий квартал 2012 года, в которой были указаны заведомо ложные сведения о суммах налога, подлежащего вычету, после чего, на основании решения МИФНС России №8 незаконно приобрели право на возмещение из бюджета РФ суммы налога на добавленную стоимость в размере более 36,5 млн рублей.



Следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти по подозрению в совершении указанного преступления задержаны Александр Рыднов, Руслан Тимофеев, являющиеся инспекторами МИФНС России №7, инспектор МИФНС России №8 Сергей Казимиров, а также три жителя Петербурга - Сергей Князев, бухгалтер одной из коммерческих организаций Ольга Лазарева и неработающий Валерий Попов. Указанные лица за вознаграждение из суммы незаконно возмещенного НДС выполняли роли по поиску, оформлению и контролю принятия решений о возмещении НДС со стороны налоговых органов, направленных на реализацию схемы хищения денежных средств из бюджета РФ.



Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также на отработку причастности подозреваемых к совершению аналогичных преступлений. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, сообщает Балтинфо.