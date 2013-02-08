Сотрудники МВД России пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой занимались махинациями с авиа- и железнодорожными билетами и незаконно присвоили более 2 миллионов рублей.

Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщила журналистам руководитель пресс-службы управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД РФ по Москве Ирина Волк.

Получив незаконным способом данные счетов потерпевших, злоумышленники перечисляли с них денежные средства для оплаты билетов. Затем они размещали объявления об их продаже со скидкой и реализовывали. Полученные от клиентов деньги члены ОПГ впоследствии расходовали на собственные нужды.



Установлено, что ущерб от преступной деятельности аферистов составил более 2 млн руб.

Один из подозреваемых был задержан в Санкт-Петербурге. У него дома проведен обыск, в ходе которого изъяты предметы и документы, подтверждающие его причастность к мошенничеству.



Кроме того, сыщики обнаружили фиктивную справку, якобы свидетельствующую о том, что задержанный является сотрудником Следственного комитета РФ, а также полицейскую форму и спецсредства, приобретенные незаконным путем, сообщает РБК.



Одновременно в Москве был задержан второй подозреваемый. У него дома также был проведен обыск, в результате которого оперативники обнаружили компьютер с открытой страницей хакерского сайта, где была выложена информация о состоянии счетов законных держателей.



