Служебный автомобиль депутата Мосгордумы нагло обчистили

Накануне вечером на Звенигородском шоссе в районе дома номер 18 служебный автомобиль Audi депутата Мосгордумы от "Единой России" Александра Милявского обокрали воры-борсеточники.

Наглые грабители разбили боковое стекло у служебной Audi парламентария. Полицейские разыскивают вора, укравшего ноутбук, планшетный компьютер и портфель с документами Александра Милявского. Общая сумма похищенного составила 150 тысяч рублей.



Столичный парламентарий Александр Милявский больше известен как бизнесмен, нежели как политик. В середине 90-х годов он приобрел завод по выпуску телевизиров "Рубин". Производство он перенес из Москвы в Воронеж, а на освободившихся площадях устроил ставший культовым для любителей музыки, электроники и компьютерных игр ТЦ "Горбушкин Двор". Летом 2011 года этот актив депутат продал белорусским предпринимателям Хотиным.



