Авиадебоширу Кабалову лучше не возвращаться: возбуждено еще одно дело ВИДЕО

В отношении саратовского предпринимателя Сергея Кабалова, устроившего дебош на борту самолета Москва - Хургада, возбуждено еще одно уголовное дело, о попытке угона воздушного судна.

Поскольку местонахождение самого Кабалова до сих пор неизвестно, он может быть объявлен в розыск.

54-летнему саратовскому бизнесмену Сергею Кабалову, летевшему с семьей в Хургаду, не понравилась просьба стюарда потушить сигарету. Мужчина угрожал всех убить, при этом представляясь то спецназовцем, то депутатом. Он пытался прорваться в кабину пилотов и разбил лицо одному из пассажиров.



"У кого возникнет желание повторить подобные "подвиги" на борту самолетов или в аэропортах и вокзалах: Уголовный кодекс предусматривает наказание за такие преступления вплоть до 12 лет лишения свободы", - сказал представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, сообщают vesti.ru.



