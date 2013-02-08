В кафе в центре Москвы устроили стрельбу, ранен один человек

Сегодня ночью в кафе на Смоленском бульваре в Москве произошла массовая драка. Один человек госпитализирован с огнестрельным ранением, сообщила пресс-служба ГУМВД по Москве.

Когда на место прибыла полиция, все участники успели скрыться, однако позже пришла информация от медучреждения, что доставлен неизвестными мужчина около 32 лет со сквозным огнестрельным ранением левого и правого бедра.

Проводится проверка. Полиция просит очевидцев данного происшествия позвонить по телефону 02.