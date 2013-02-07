Арестанты СИЗО Ижевска устроили резню самих себя
7 февраля 2013, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера днем 6 февраля у одного из осужденных СИЗО №1 г. Ижевска обнаружен сотовый телефон, который он отказался выдать. С применением физической силы телефон был изъят сотрудниками учреждения.
Осужденный начал призывать соседей по камерам оказать ему поддержку. В результате трое заключенных, в том числе и его родственник, порезали себе предплечия, не выдвигая при этом никаких требований. После вмешательства администрации беспорядки прекратились, пострадавшим оказана медицинская помощь.