Под Симферополем устроил резню 18-летний воспитанник интерната

В Симферопольском районе правоохранители по «горячим следам» задержали 18-летнего парня, подозреваемого в совершении убийства.

В ночь с 6 на 7 февраля в дежурную часть Симферопольского районного отдела милиции поступило сообщение от врачей «скорой помощи» о том, что, выехав по вызову в одно из сел района, они констатировали смерть хозяйки дома. Также в доме находился мужчина с множественными травмами, который был доставлен в областную больницу в тяжелом состоянии, передает сектор связей с общественностью крымского главка МВД.

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