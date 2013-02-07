Жителя Псковской области нечаянно заморозили в морге. Насмерть

Следственный комитет России разбирается в жуткой истории, произошедшей под Псковом: мужчину живым положили в морозильную камеру морга, где тот позже умер на самом деле.



Работники морга посчитали 57-летнего жителя Себежского района уже умершим. Двумя днями позже, 6 февраля, было проведено судебно-медицинское исследование, которое показало: когда мужчину привезли в морг, он был жив.



Сейчас по факту смерти мужчины в морозильной камере проводится доследственная проверка.



