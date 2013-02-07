Пострадавшая официантка рассказала, как убивали Деда Хасана (ВИДЕО)

30-летняя Марьят Бикчурина, официантка ресторана "Старый фаэтон", раненая при покушении на криминального авторитета Аслана Усояна, переведена из реанимации в обычную палату.

Ей пока очень сложно говорить, но она смогла рассказать, что просто выходила встречать очередную машину, которая подъехала к ресторану. Она и не знала, что в ней находится криминальный авторитет.

Ее состояние врачи сейчас оценивают как средней тяжести. Ей еще предстоит долгая реабилитация. Ранее директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщил, что если Бикчурина выживет, то она, скорее всего, останется инвалидом и больше никогда не сможет ходить.

Убийство Аслана Усояна повлекло череду разборок между противоборствующими криминальными кланами. Как ранее сообщали «АН» , враждовавших с Дедом Хасаном потихоньку "убирают".



