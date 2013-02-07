Суд арестовал замначальника отдела МВД Митино

Суд арестовал замначальника отдела МВД по столичному району Митино, подозреваемого в фальсификации доказательств по уголовному делу, сообщил Следственный комитет Российской Федерации.

Вчера сотрудники управления собственной безопасности московской полиции совместно с коллегами из УВД по Северо-Западному административному округу Москвы задержали нескольких сотрудников ОМВД по району Митино, заподозренных в злоупотреблении служебными полномочиями — фальсификации доказательств по уголовным делам. По данным СК РФ, в конце июля 2012 года сотрудники отдела передали героин 29-летнему мужчине, после чего задержали его с наркотиками. Впоследствии мужчина был привлечен к уголовной ответственности за якобы совершенное им преступление.

"Сегодня по ходатайству следствия в отношении заместителя начальника указанного ОВД Михаила Мартыненко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнил СК, следствием устанавливаются роли в совершенном преступлении еще не менее восьми сотрудников угрозыска ОМВД по району Митино.







