В Волгограде полицейские взяточники заплатят 2-хмиллионные штрафы

В Волгограде осуждены полицейские и их подельник, которые требовали регулярные платежи от афганской общины за «крышевание». Суд приговорил к штрафам в 2 миллиона рублей каждого из бывших полицейских, их гражданский «коллега» получил в 2 раза меньше.

На самом бойком рынке Волгограда – Тракторозаводском – три инспектора по исполнению административного законодательства регионального управления МВД «наладили» свой бизнес. От представителей афганской общины в Волгограде они потребовали, а впоследствии и получили 15 тысяч рублей за обещание не проводить в торговых рядах проверки предпринимателей, уроженцев Афганистана.

Первый куш служителям правопорядка понравился, они требовали от мужчины ежемесячно передавать им аналогичную сумму. А они, дескать, «прикроют. Посредником в систематическом получении взяток выступил их бывший коллега, не прошедший переаттестацию и уволенный из органов МВД. 7 ноября 2012 года при получении очередной части взятки подозреваемые были задержаны, афера раскрыта.

Как сообщили «АН-онлайн» в СУ СКР по Волгоградской области, собранные следственными органами доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим сотрудникам полиции Александру Сорокину и Владимиру Губанову, а также их бывшему коллеге Олегу Дееву. Двое полицейских приговорены к 2-миллионным штрафам каждый и лишены права занимать должности в органах государственной власти сроком на 1 год. Для их непереаттестованного подельника сумма штрафа назначена в 900 тыс. рублей.

Интересно, хватит ли предприимчивым полицейским «собранного» раньше, чтобы расплатиться по счетам, или они все-таки вынуждены будут подзанять?