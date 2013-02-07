В Москве ректора вуза подозревают в подготовке заказного убийства партнера

В Москве ректор одного из вузов пытался заказать убийство своего партнера по бизнесу - соучредителя Института управления и права. Ректор хотел "заказать" своего коллегу из-за финансовых разногласий.

Сотрудникам столичного уголовного розыска удалось предотвратить убийство человека. По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, конфликт между соучредителями вуза возник во второй половине января уже в этом году. Злоумышленник - ректор - решил расправиться с партнером и приступил к поискам исполнителя преступления.

Заказчик оценил убийство в 2,5 миллиона рублей и был готов уплатить эту сумму киллеру. В роли потенциального исполнителя убийства выступил оперативный сотрудник органов внутренних дел. Оперативник получил предоплату в размере 500 тысяч рублей и доложил злоумышленнику об исполнении "заказа". В ходе встречи при передаче оставшейся части денег ректор вуза был задержан стражами порядка.

В отношении "заказчика" возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству".