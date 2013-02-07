В Москве неизвестный избил прокурора, пострадавший госпитализирован

В Москве в среду днем неизвестный до потери сознания избил первого заместителя прокурора северо-западного округа столицы. Злоумышленник напал на сотрудника прокуратуры у здания бассейна на Живописной улице.

Пострадавшего обнаружил директор бассейна. Прокурор был доставлен в больницу. У мужчины диагностирован перелом челюсти, ушибленной раной губы, передает РИА Новости.

В настоящее время ведется поиск преступника.