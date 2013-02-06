В Ялте «кинорежиссер» изнасиловал девушку в старых виноградниках

Сотрудники ялтинской милиции задержали 46-летнего мужчину, который подозревается в совершении двух изнасилований.

Как передает сектор связей с общественностью крымского главка МВД, 4 февраля сотрудники экипажа ГАИ, проезжая за городом мимо старых виноградников, увидели на дороге заплаканную девушку. Правоохранители остановились, чтобы выяснить, что произошло: 17-летняя ялтинка рассказала милиционерам, что стала жертвой насильника.

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