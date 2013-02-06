Мать-убийца проведет 2 года в колонии-поселении

Жительница Саранска Анна Голушкина признана виновной в убийстве своего новорожденного ребенка. Решением Октябрьского районного суда столицы Мордовии 27-летняя женщина проведет 2 года в колонии-поселении. Дело рассматривалось судом в особом порядке, без допроса свидетелей и исследования доказательств. Такой порядок подразумевает полное признание вины подсудимой и назначение наказания не выше двух третей от максимального срока по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), по которой она обвинялась.

Трагическое событие, виновницей которого стала Голушкина, произошло в апреле прошлого года. Будучи беременной, молодая женщина приехала в квартиру к своим родителям, с которыми проживали четверо её детей, причем в отношении троих из них она лишена родительских прав. В отсутствие родственников, Анна родила мальчика, после чего завернула ребенка в тряпку, положила его под кровать и ушла, не написав никакой записки родителям.

Несколько дней она провела в гостях у знакомых в пьяной компании и о ребенке не вспоминала. Между тем, малыш, завернутый в тряпку, задохнулся, его тельце обнаружили родственники, когда по квартире стал распространяться запах гниения.

Похожее дело в скором времени предстоит рассматривать и суду Пролетарского района Саранска. Здесь готовится слушание по обвинению работающей в столице Мордовии жительницы Ульяновской области Дарьи Антоновой. Осенью минувшего года 28-летняя женщина родила мальчика и тут же утопила его в ванной в квартире, где произошли роды. После этого она спрятала труп малыша в морозильной камере холодильника, там он впоследствии и был обнаружен.