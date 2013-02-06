В Керчи «накрыли» игорный клуб с электронной рулеткой

В Керчи правоохранители выявили нелегальный игорный клуб.

Заведение функционировало в городе на протяжении трех месяцев, передает сектор связей с общественностью крымского главка МВД.

Игровые автоматы и электронную рулетку предприниматель разместил в нежилом одноэтажном помещении. Заведение с игровыми автоматами было тщательно замаскированным, без каких-либо вывесок снаружи. Играть в нем мог ограниченный круг лиц, поскольку посещение заведения осуществлялось исключительно по определенным паролям с соблюдением строгого фейс-контроля.

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