В Керчи «накрыли» игорный клуб с электронной рулеткой
6 февраля 2013, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]
В Керчи правоохранители выявили нелегальный игорный клуб.
Заведение функционировало в городе на протяжении трех месяцев, передает сектор связей с общественностью крымского главка МВД.
Игровые автоматы и электронную рулетку предприниматель разместил в нежилом одноэтажном помещении. Заведение с игровыми автоматами было тщательно замаскированным, без каких-либо вывесок снаружи. Играть в нем мог ограниченный круг лиц, поскольку посещение заведения осуществлялось исключительно по определенным паролям с соблюдением строгого фейс-контроля.