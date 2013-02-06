Таджикские наркодилеры надолго прописались в мордовской «зоне»

Вступил в силу приговор в отношении жителей Таджикистана, у которых было изъято 10 килограммов героина. Крупную партию сильнодействующего наркотика мужчины собирались реализовать на территории Мордовии.

Граждане Республики Таджикистан Нусратулло Худайназаров и Алишер Абдурахимов были задержаны сотрудниками мордовского Управления ФСКН в результате многоходовой совместной спецоперации с участием коллег из Москвы и инспекторов УГИБДД республиканского министерства внутренних дел. Как выяснилось в ходе следствия, преступники в течение некоторого времени пристально изучали наркоситуацию в республике, консультируясь со связанными с криминалом уроженцами Мордовии, а также отслеживая публикации региональных СМИ и информагентств, выкладываемые в сети Интернет.

Решив, что республика является той территорией, где с успехом можно реализовывать наркотики, таджики отправились в путь, предварительно загрузив в свою иномарку 10 килограммов наркотика. Героин был расфасован по пакетам для мелкооптовой реализации. Однако к тому времени наркодилеры уже попали в зону внимания сотрудников Госнаркоконтроля и путь их по Мордовии был весьма коротким. Было принято решение об их задержании, и хотя они попытались скрыться на своей машине, но были остановлены бойцами спецназа наркоконтроля и сотрудниками ГИБДД.

В ходе следствия таджики неоднократно пытались запутать его, а на суде отказались от своих показаний и пожаловались на якобы неправомерные действия сотрудников наркоконтроля в их отношении. Наркодельцы дважды подавали кассационные жалобы в Верховный Суд Республики Мордовия и лишь после двух лет судебных разбирательств, прозвучал окончательный приговор: Алишер Абдурахимов проведет в местах лишения свободы 8 лет и 9 месяцев, а его подельник Нусратулло Худайназаров – 8,5 лет.

Как сообщили «АН-онлайн» в Управлении ФСКН России по Республике Мордовия, изъятый у таджиков героин имеет афганское происхождение, его рыночная стоимость составляет около 70 миллионов рублей. Этой партии наркотика хватило бы для изготовления более 120 тысяч разовых доз.