По фактам многомиллионных хищений при строительстве футбольного стадиона "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил прокурор города Сергей Литвиненко.

"В ноябре я лично подписал материалы для возбуждения уголовного дела и они были переданы в правоохранительные органы. Уголовное дело возбуждено около 10 дней назад. Сумма ущерба сейчас устанавливается, я не могу назвать точную цифру, но это сотни миллионов рублей, как минимум", — подчеркнул Литвиненко, выступая в местном Законодательном собрании. Расследованием занимается Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.



Ранее стало известно, что в превышении должностных полномочий были обвинены чиновники городского комитета по строительству, которые разрешили подрядчику работать без проектной документации, сообщают vesti.ru.

Также по итогам совместной проверки Счетной палаты РФ (СП) и Контрольно-счетной палаты Петербурга (КСП) был выявлен ряд финансовых нарушений при строительстве арены.



