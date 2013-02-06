Иеромонах Илия может сесть на семь лет

Дело о ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в ходе которого иеромонах Илия на автомобиле Mercedes Gelandewagen сбил трех рабочих, двое из которых погибли, передано в суд.

27 декабря виновнику аварии предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Сегодня уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд для рассмотрения по существу. Иеромонаху Илие грозит срок до семи лет.



ДТП произошло около полуночи в ночь с 15 на 16 августа в районе дома 30 по Кутузовскому проспекту.Сообщалось, что позже водитель Gelandewagen, оказавшийся клириком Ильинского прихода в Черкизове иеромонахом Илией (в миру Павел Семин) сам явился в полицию и был задержан. Позже Семина арестовали.



