Самарская полиция задержала автоугонщиков

6 февраля самарской полицией задержаны трое граждан Украины, промышлявших на территории региона угонами дорогих иномарок, преимущественно - внедорожников. Кражи авто происходили в ночное время с парковок местных торговых центров.

С помощью специального оборудования один из членов банды передавал сигнал с брелка ключей владельца иномарки своему подельнику, затем тот вскрывал джип и угонял его. Как сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, оборудование, которое использовали преступники для угона авто, довольно дорогостоящее: специальный электронный сканер позволял вскрывать машину почти мгновенно.

Угнанные автомобили продавались в соседних с Самарой регионах. Пока полиция раскрыла как минимум 7 краж импортных автомобилей на сумму в 21 миллион рублей, совершенные бандой в Самаре. Самым любимым авто угонщиков был джип «Toyota Land Cruiser 200», стоимость такой машины - до 3-х миллионов рублей.