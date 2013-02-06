Враждовавших с Дедом Хасаном потихоньку "убирают"
6 февраля 2013, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
В Турции убит Ровшан Джаниев, известный в криминальных кругах как Ровшан Ленкоранский. Его считали врагом убитого в январе в центре Москвы вора в законе Аслана Усояна (Деда Хасана).
Покушение на вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранского) было совершено в Стамбуле еще 4 дня назад. Криминальный авторитет Джаниев скончался в одной из клиник Стамбула, сообщают vesti.ru.
Накануне также сообщалось о том, что в Москве расправились и с главным "силовиком" клана Джаниева Руфатом Насибовым по кличке Руфо Гянджанский. именно он был главным организатором убийства Аслана Усояна.
Правоохранительным органам известно, что Руфо Гянджанский был ближайшим сподвижником и ответственным за силовые операции у Ровшана Джаниева, возможно, именно он был главным организатором убийства Аслана Усояна.
Также в Абхазии убит Астамур Гулия, вор в законе по кличке Астик Сухумский, еще один враждовавший с кланом Деда Хасана криминальный авторитет. Его расстреляли неизвестные,подъехавшие на автомобиле Mercedes W210 серебристого цвета, в ночь на 19 января в Сухуми при выходе из ресторана "Поль Гоген".
А подмосковная полиция, как ранее сообщали "АН", задержала бывшего вора "в законе", лидера "грузинской" группировки Джемала Микеладзе, в криминальных кругах известного как Джема. Он был "раскоронован" Дедом Хасаном.