В Турции убит Ровшан Джаниев, известный в криминальных кругах как Ровшан Ленкоранский. Его считали врагом убитого в январе в центре Москвы вора в законе Аслана Усояна (Деда Хасана).

Покушение на вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранского) было совершено в Стамбуле еще 4 дня назад. Криминальный авторитет Джаниев скончался в одной из клиник Стамбула, сообщают vesti.ru.

Накануне также сообщалось о том, что в Москве расправились и с главным "силовиком" клана Джаниева Руфатом Насибовым по кличке Руфо Гянджанский. именно он был главным организатором убийства Аслана Усояна.

Правоохранительным органам известно, что Руфо Гянджанский был ближайшим сподвижником и ответственным за силовые операции у Ровшана Джаниева, возможно, именно он был главным организатором убийства Аслана Усояна.

Также в Абхазии убит Астамур Гулия, вор в законе по кличке Астик Сухумский, еще один враждовавший с кланом Деда Хасана криминальный авторитет. Его расстреляли неизвестные,подъехавшие на автомобиле Mercedes W210 серебристого цвета, в ночь на 19 января в Сухуми при выходе из ресторана "Поль Гоген".

А подмосковная полиция, как ранее сообщали "АН", задержала бывшего вора "в законе", лидера "грузинской" группировки Джемала Микеладзе, в криминальных кругах известного как Джема. Он был "раскоронован" Дедом Хасаном.