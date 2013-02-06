В Приморье мать смогла сама освободить похищенного сына

В городе Находка Приморского края возбуждено уголовное дело по факту похищения ребенка. Матери 10-летнего мальчика удалось освободить его самостоятельно, сообщает Следственный комитет по Приморскому краю.

Возле школы в поселке Ливадия ее 10-летний сын был похищен неизвестными лицами. Злоумышленники поместили ребенка в автомобиль и несколько часов возили по населенному пункту. Помочь самостоятельно найти ребенка женщине помогли дети, ставшие свидетелями похищения. Они рассказали ей, на какой машине его увезли. А потом женщина увидела эту машину и, воспользовавшись моментом, забрала сына.



В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний местный житель.



