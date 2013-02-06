Прокурор из Красноуфимска обратил в бегство шестерых хулиганов

Вечером 5 февраля глава красноуфимского межрайонного надзорного ведомства возвращался с работы домой пешком. Он увидел, как шесть мужчин избивают молодого человека и не смог не вмешаться.

Межрайонный прокурор Григорий Иванников потребовал прекратить избиение, похоже, хорошо потребовал, так как все шестеро бросились врассыпную.Желая поймать хоть кого-то из них, прокурор погнался за двумя и даже настиг их на улице Вокзальной. Один из них предпринял попытку нанести сотруднику прокуратуры телесные повреждения, однако последний сумел увернуться от удара. Нападавшие скрылись в неизвестном направлении.



Сотрудники Красноуфимской полиции, к которым прокурор обратился за помощью, по горячим следам вычислили и задержали драчунов, в том числе того, кто пытался избить прокурорского работника. Двое из них оказались братьями-близнецами Аниськиными, еще один - учащийся местного профессионального училища №97 Иглин, 95-го года рождения. Установить нападавших помогли, в том числе и кадры с камер видеонаблюдения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.



