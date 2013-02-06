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На юго-востоке Москвы из кафе вынесен банкомат на глазах у посетителей

6 февраля 2013, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]

На юго-востоке Москвы из кафе вынесен банкомат на глазах у посетителей

В Москве сегодня ночью трое молодых людей похитили банкомат одного из коммерческих банков. На глазах у посетителей кафе Subway они выломали его из креплений,  погрузили в машину и скрылись.

  В банкомате находилось несколько миллионов рублей. Как говорят свидетели случившегося, налетчики были выходцами с Северного Кавказа. По утверждению сотрудников столичной полиции, никто из посетителей кафе не попытался хотя бы сразу сообщить о случившемся охране и полиции, пишут СМИ.
Для поимки преступников в столице был объявлен план «Перехват».

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Кристина Асмус в мини-шортах продемонстрировала свою удивительную спортивную форму

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Воеводина рассказала о первом впечатлении о Мухаммаде V

Воеводина рассказала о первом впечатлении о Мухаммаде V

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Видео с необычной реакцией собаки на предложение погулять покорило интернет

Видео с необычной реакцией собаки на предложение погулять покорило интернет

В интернете в настоящий момент набирает просмотры видео, на котором запечатлена необычная реакция собаки на предложение хозяйки погулять. Данный ролик появился некоторое время назад на сайте YouTube.

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Apple решили выпустить бюджетный iPhone

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Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Вологодской области

Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Вологодской области

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Движение по МКАД утром сильно притормозило ДТП с участием нескольких грузовиков

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