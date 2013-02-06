На юго-востоке Москвы из кафе вынесен банкомат на глазах у посетителей

В Москве сегодня ночью трое молодых людей похитили банкомат одного из коммерческих банков. На глазах у посетителей кафе Subway они выломали его из креплений, погрузили в машину и скрылись.

В банкомате находилось несколько миллионов рублей. Как говорят свидетели случившегося, налетчики были выходцами с Северного Кавказа. По утверждению сотрудников столичной полиции, никто из посетителей кафе не попытался хотя бы сразу сообщить о случившемся охране и полиции, пишут СМИ.

Для поимки преступников в столице был объявлен план «Перехват».



