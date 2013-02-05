В Москве вынесен приговор серийному половому разбойнику Мнацаканяну

Московским городским судом вынесен обвинительный приговор 26-летнему Ерванду Мнацаканяну, обвиненному в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности, сопряженных с разбоем, сообщает во вторник столичный СУ СКР.

Он признан виновным по трем статьям УК РФ: ст.131 УК РФ (изнасилование), ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст. 162 УК РФ (разбой).

"Следствием и судом установлено, что на протяжении 2011 - 2012 годов Мнацаканян совершил не менее 8 нападений на женщин на территории города Москвы, каждое из которых было сопряжено с угрозой применения насилия, демонстрацией предметов, используемых в качестве оружия, изнасилованием, насильственными действиями сексуального характера, а также разбоем", - говорится в сообщении СУ СКР по городу Москве.

Всего по уголовному делу признаны потерпевшими девять девушек, две из которых являются несовершеннолетними.

Негодяю суд дал 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 101 000 рублей.