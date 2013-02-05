Латвийский криминал готовится к переходу на евро

К предстоящему переходу Латвии на евро готовятся не только обычные граждане и неграждане страны, но и криминальные структуры. Латвийская полиция задержала трех фальшивомонетчиков, освоивших изготовление монет номиналом в 2 евро, сообщает сегодня пресс-служба Госполиции.

Было обнаружено 3825 поддельных евромонет достаточно высокого качества. Отличить от настоящих монеты можно было только по разнице в звуке, если постучать монетой по твердой поверхности. Кроме того, фальшивая евромонета при проведении ребром по белой бумаге оставляет черный след.

Состояли ли мошенники в преступной группе или промышляли в одиночку, пока полиции неизвестно. Также пока не удалось выяснить, только ли в Латвии собирались преступники сбывать монеты.

При обыске обнаружено также 289 фальшивых однолатовых монет.

В настоящее время задержанные мужчины 1983, 1986 и 1990 г.р. помещены под арест.