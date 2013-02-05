В Волгограде директор управляющей компании растратил 15 млн рублей платежей

В Волгограде директор одной из жилищных управляющих компаний Кировского района Виктор Барсуков распорядился 15 млн. рублей платежей от граждан по собственному усмотрению. УК обслуживает 123 многоквартирных дома, в результате махинации не были оплачены услуги по отоплению и водоснабжению. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР Волгоградской области, уголовное дело уже направлено в суд.

Но это лишь один из скандалов коммунальных войн, разгоревшихся в Волгограде. Ситуация накалена до такой степени, что стала даже причиной объявления голодовки одним из депутатов регионального парламента. Из-за непомерных аппетитов нескольких управляющих компаний, которые те скрыли за формулировкой «общедомовые нужды», прокуратура по обращениям граждан была вынуждена назначить проверку. Выходило так, что за общедомовое электричество управляющая компания требовала заплатить в несколько раз больше, чем каждый из жильцов израсходовал у себя в квартире.

В жилищной же инспекции объяснили некорректным снятием показаний приборов учета – сразу за 55 дней. Но объяснения постфактум уже никого не удовлетворили, потому что экономических обоснований тем или иным тарифам управляющие компании жильцам не представляли.

В региональной контрольно-счетной палате подтвердили еще один шокирующий нюанс -- жители Волгограда фактически два раза оплачивают одни и те же услуги. Введя плату по приборам учета, никто не вычеркнул электричество и воду из старого тарифа за ремонт и содержание общедомовой территории.

Подлило масла в огонь и ноу-хау управляющих компаний – показания счетчиков в квартирах нужно успевать сообщать с 23 по 25 число каждого месяца – по телефону, на сайт или лично. Но названные сайты загружаются не везде, на телефоне в названные числа короткие гудки, а в очереди стоять – удовольствие не из приятных.

Региональная дума обещала вынести на заседание все эти вопросы сразу после юбилейных торжеств, связанных с 70-летием Сталинградской битвы. Но как стало известно «АН-онлайн», заседание снова перенесено, предположительно на 7 февраля.

Зато сегодня подоспела новость о том, что исполняющий обязанности вице-губернатора – председателя правительства Волгоградской области Олег Керсанов подписал постановление о мерах по урегулированию оплаты коммунальных услуг. Новый документ коснулся тех самых пресловутых нормативов на общедомовые нужды. Они теперь будут снижены на 40-70 процентов в зависимости от вида благоустройства многоквартирного дома, а при расчетах платы теперь будут брать во внимание и наличие водоразборных устройств в многоквартирном доме. Из списка помещений наконец-то исключены чердаки и подвалы. А люди, уставшие от обещаний, ждут очередных платежек, чтобы убедиться в честности обещаний.