В Крыму осудили лидера ОПГ, совершавшего набеги на домашний скот

Кировский районный суд вынес приговор в отношении лидера организованной преступной группировки, который в начале двухтысячных осуществлял набеги на кошары на территории Восточного Крыма.

По информации пресс-службы прокуратуры Крыма, надзорным ведомством полностью подтверждена вина злоумышленника в совершении более десятка вооруженных разбойных нападений на кошары, а также на жилье людей, магазин и котельную с целью кражи скота, денег и металла.

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