Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР продолжается расследование уголовных дел по фактам уклонения ОАО "Оренбургские авиалинии" от уплаты таможенных платежей, сообщает в понедельник ведомство.

"По данным следствия, ОАО «Оренбургские авиалинии» занизило стоимость двух воздушных судов «Боинг» 737-800 при их ввозе в 2008 - 2009 годах на таможенную территорию Таможенного Союза, в результате чего в бюджет государства не были уплачены таможенные платежи на сумму более 133 миллионов рублей. На данном этапе расследования причиненный государству ущерб на общую сумму 172 миллиона 379 тысяч 689 рублей, руководством ОАО «Оренбургские авиалинии» возмещен путем оплаты выставленных ФТС России требований", - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Документы, свидетельствующие об этом, представлены в распоряжение следствия.

Расследование уголовных дел продолжается.