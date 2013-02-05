В Рязани «Дело о томографах» передали в суд

В Рязани завершилось расследование в отношении экс заместителя министра здравоохранения области Татьяны Воробьевой, по так называемому «Делу о томогрофах». Как сообщает сайт Следственного управления СК по Рязанской области, дело передано в суд.

Татьяна Воробьева уволилась с должности сразу после того, как разгорелся скандал. Ей инкриминируется совершение трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, в 2009-2010 годах, являясь заместителем министра здравоохранения, Воробьева «вследствие небрежного отношения к службе, не желая тратить время и предпринимать усилия на выполнение своих должностных обязанностей, не организовала и не проконтролировала размещение заказа на поставки томографов и иного высокотехнологичного оборудования в медицинские учреждения области».



Семь многосрезовых томографов и другое медицинское оборудование по завышенной цене приобретались для нужд онкологического диспансера и шести областных, городских и районных больниц. В результате, областному бюджету был причинен крупный ущерб в размере 72 миллионов рублей.

Осенью 2010 года в ряде регионов России прокатилась волна скандалов, связанных с закупкой медицинского оборудования по завышенным ценам. Всероссийское следствие началось после доклада начальника контрольного управления президента Константина Чуйченко главе государства о выявленных нарушениях. Фигурантами дел в разных регионах стали министры и заместители министров здравоохранения. Сейчас Татьяна Воробьева находится под подпиской о невыезде.

Министр здравоохранения Рязанской области Лариса Тюрина, в чьем подчинении находилась подсудимая Татьяна Воробьева, продолжает не только занимать пост, но и была вновь назначена на эту должность после прошедших осенью 2012 года в Рязанской области выборов Губернатора.