В сотрудницу московского коммерческого банка плеснули кислотой

В Москве вчера вечером в одну из больниц доставили женщину с ожогами. Выяснилось, что в сотрудницу коммерческого банка пенсионерка, находясь в неадекватном состоянии, плеснула кислотой.

Пенсионерку направили в одну из психиатрических больниц Москвы.

СМИ сообщают, что женщине плеснули в лицо уксусной кислотой. Пары уксусной кислоты раздражают слизистые оболочки верхних дыхательных путей, растворы (концентрация выше 30% по массе) при соприкосновении с кожей вызывают ожоги.



