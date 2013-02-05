Председатель ТСЖ пустила на ветер два миллиона рублей

Как украсть миллионы под прицелом тысяч глаз? Способ нашла председатель товарищества собственников жилья "Тореза 112" в Выборгском районе Петербурга. Пять лет к женщине стекались денежки жильцов. Ее наделили организационно-распорядительными и управленческими функциями - рули, дескать, трать финансы на благо дома.



- Вопреки интересам граждан председатель растратила не меньше двух миллионов рублей, вверенных собственниками многоквартирного дома, - сообщили результаты проверки в прокуратуре Петербурга. - Деньги потратила на личные цели.



Жильцы-таки почуяли неладное, вызвали проверку. В финансовой отчетности дебет с кредитом у председательницы не сошелся. Материалы отправили в следствие.



- Там решат вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "растрата" и "злоупотребление полномочиями", - отметили в прокуратуре Петербурга, пишет КП.