Похитителя джипа поймали через полчаса после угона

Полицейские Кировского района «по горячим следам» задержали вооруженного преступника, напавшего на молодую женщину и угнавшего у нее джип Volkswagen Touareg, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В понедельник, 4 февраля, в 14.50 МСК в дежурную часть поступило сообщение от 31-летней домохозяйки. Женщина рассказала, что у дома 42 по улице Подводника Кузьмина неизвестный мужчина под угрозой ножа высадил ее из иномарки, которой она управляла, отобрал 21 тыс. рублей и скрылся на ее же машине. Для задержания преступника незамедлительно был введен план операции «Перехват».

На поимку преступника ориентированы все наружные наряды полиции, сообщает BaltInfo.ru. В 15.15 МСК наряд патрульно-постовой службы на микроавтобусе «Соболь» обнаружил разыскиваемую машину на углу улиц Зины Портновой и Подводника Кузьмина. Водитель-полицейский намеренно пошел на столкновение для задержания преступника. Однако злоумышленник даже после аварии сумел продолжить движение. Преследование беглеца продолжил патрульный автомобиль «УАЗ Патриот». Один из членов экипажа полиции сделал два предупредительных выстрела вверх из табельного оружия. В результате у дома 2 по улице Лени Голикова джип был остановлен, а злоумышленник задержан. В настоящий момент он доставлен в отдел полиции. Устанавливается его личность. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения.