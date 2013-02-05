В Дагестане при капремонте похищены десятки миллионов рублей

В Дагестане чиновники похитили десятки миллионов рублей, выделенных из бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение жителей из аварийных зданий, сообщили «АН-онлайн» в пресс-центре МВД.

В 2010 году госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» выделила на капремонт и переселение граждан из аварийного жилья более 350 миллионов рублей. По версии следствия, глава администрации Акушинского района в отчете о расходовании 68 миллионов рублей указал, что аварийное жилье снесено, а жильцы переселены в новый дом.

«По информации ГУЭБиПК МВД России, в реальности бюджетные деньги были обналичены через «фирмы-однодневки» и распределены между сообщниками»,- поясняют в МВД.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.