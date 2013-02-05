Пьяные налетчики попытались ограбить АЗС в Подольске, возбуждено уголовное дело, предметом интереса пьяных грабителей стала АЗС, расположенная на 38 км Симферопольского шоссе,сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.

Мужчины проникли в помещение, где находится касса, угрожая кассиру применением пистолета, злоумышленники завладели выручкой АЗС и сотовым телефоном молодого человека, но 26-летний кассир сумел выхватить пневматический пистолет у одного из нападавших, после чего, злоумышленники скрылись с места преступления.

Неудавшиеся грабители впоследствии были задержаны и доставлены в Дежурную часть подольской полиции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Санкция названной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.