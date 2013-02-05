В Екатеринбурге избита и обстреляна бригада мигрантов

В Екатеринбурге сегодня ночью неизвестные атаковали частный дом, в котором проживает бригада мигрантов. Налетчики приехали на легковом автомобиле, постучались в дверь и окликнули одного из них по имени.



После чего ворвались в здание, стали избивать гастарбайтеров, открыли огонь из травматики.

У рабочих преступники забрали около ста тысяч рублей, два мобильных телефона и пуховик. Четверо из них пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ "Разбойное нападение".



