Шесть приморцев нарубили ценной древесины на миллионы рублей

Очередная банда «чёрных» лесорубов задержана на Дальнем Востоке. Ущерб от их криминальной деятельности исчисляется миллионами рублей, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе Главного управления МВД России по ДФО.

На этот раз бригаду лесозаготовителей обнаружили в труднодоступном лесном массиве Пожарского района в Приморье, на территории Стрельниковского лесничества. Причем, как оказалось, все они были официально трудоустроены. Эта группа из шести жителей Приморья работала на местную коммерческую фирму. По условиям контракта разрешалось пилить и заготавливать только деревья, помеченные специальным клеймом. Но, по словам мужчин, их наниматель решил подзаработать, поэтому велел пилить все подряд. В результате под пилы попали и ценные породы деревьев – дуб, ясень, лиственница. Потом он отправлял лес на погрузочные площадки в Приморском и Хабаровском краях, откуда древесина отправляется на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и отсортировывается для внутренней переработки.

Во время осмотра места незаконной порубки оперативники обнаружили тракторы, бензопилы и около 60 кубометров древесины. На агрегатах тракторов были сбиты серийные номера. Кроме того, в вагончике, где проживали лесозаготовители, полицейские изъяли огнестрельное оружие и более десятка боеприпасов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Задержаны ли лесорубы и их хозяин, пока не сообщается. Добавим, за прошедший год дальневосточными полицейскими выявлено более тысячи фактов незаконной рубки леса, почти половина из них – в особо крупном размере. К уголовной ответственности привлечены 400 «чёрных» лесорубов», в том числе 9 участников организованных групп.