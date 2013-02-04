Пскович обманул Центр занятости населения на полмиллиона рублей

В Псковский городской суд направлено уголовное дело по факту мошенничества при получении субсидий от Центра занятости населения. Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе отделения по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по городу Пскову, в июне 2011 года человек получил субсидии на начало своего бизнеса, однако потратил их на свои нужды.

Пскович был поставлен на учёт как безработный в Центр занятости населения. В конце июня он в рамках государственной программы содействия самозанятости безработных граждан оформил по поддельным документам получение субсидии для организации предпринимательской деятельности и создания дополнительных рабочих мест.

Затем он с августа по ноябрь 2011 года предоставлял в Центр занятости населения подложные документы, якобы подтверждающие осуществление им предпринимательской деятельности. Таким образом, мужчина совершил хищение денежных средств на общую сумму 542 тысячи 800 рублей.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет со штрафом до 80 тысяч рублей.