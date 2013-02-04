В Мордовии сотрудник Центра занятости украл деньги у безработной

Кражу кошелька с крупной по местным меркам суммой расследовали сыщики Атяшевского РОВД Мордовии. Она произошла в центре занятости; потерпевшей оказалась безработная посетительница, а преступником – сотрудник учреждения.

Как сообщили "АН-Онлайн" в пресс-службе республиканского МВД, в дежурную часть райотдела полиции поступило заявление безработной жительницы поселка Атяшево. Женщина сообщила, что полчаса назад в помещении районного Центра занятости населения неизвестный похитил ее кошелек, в котором находилось 24 тыс. рублей.

В ходе опроса граждан – посетителей и сотрудников учреждения – полицейским удалось установить, что кражу совершил 54-летний водитель Центра занятости. И хотя все похищенное он выдал добровольно, ответственности избежать ему не удастся: возбуждено уголовное дело по статье 158 части 2 УК РФ («кража»), с подозреваемого взята подписка о невыезде.