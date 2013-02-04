Жители Ломоносова несут к месту убийства Артура Колесникова игрушки и цветы

Посмертные подарки горожане оставляют под окнами квартиры, в которой зверски убили шестилетнего мальчика. Плюшевые мишки и собаки, машинки и роботы. Все то, что, по мнению местных жителей мальчик недополучил от горе-родителей.

Первые посмертные подарки на месте расправы над шестилетним Артуром появились на прошлой неделе. Ломоносовцы, среди которых не только взрослые горожане, но и сверстники погибшего мальчика, буквально засыпали дорожку под окнами злополучной квартиры цветами. Замерзшие букеты ярко краснеют на фоне свежего снега и облупившейся штукатурки дома, в котором несколько месяцев до своей гибели жил Артур. А люди все идут и идут. Кто-то несет пару цветов, кто-то - зажженную свечу в баночке, чтобы не потухла.

- Мальчишка-то, при жизни ничего хорошего от своих родителей не видел, - считает соседка Наталия Волкова. - Не то, что подарков. Они его на холод полураздетым выгоняли. Помню, в ноябре он несколько часов на улице просидел, в обнимку с собакой. Как не замерз! Напомним, трупик Артура нашли в подполе квартиры, в которой он жил вместе с матерью Екатериной Колесниковой и отчимом Дмитрием Москаленко, пишет КП. Завернутый в простыню ребенок пролежал под полом больше двух месяцев. Обоих взрослых подозревают в убийстве. Мужчину, который пустился в бега сразу же, как только о ЧП стало известно, задержали 31 января.

Мать взяли под стражу за два дня до этого. Ребенка до сих пор не похоронили. Вся проблема в отсутствии документов на мальчика, без которого тело из морга никто забрать не в праве. Отец же, который может подтвердить личность своего сына, приехать в Ломоносов не в состоянии - из-за проблем со здоровьем.