В Петербурге полицейский с сообщниками похитили двоих людей

В 5.40 утра накануне в полицию обратились двое 21-летних парней. Они заявили, что у дома 145 по проспекту Энгельса трое неизвестных преступников, избили их, отобрали у них документы, мобильные телефоны, ключи и документы от «Лады». После этого их затолкали в какую-то машину.



- Нас возили по городу около двух часов и все время избивали, - пожаловались парни. После экзекуций несчастных мужчин выкинули на улице Руднева, у дома №22.



Сотрудники угрозыска Выборгского района задержали «по горячим следам» троих подозреваемых, среди которых был 22-летний сержант - водитель 58 полицейского отдела этого же района. Двое других участников нападения - неработающие петербуржцы, 21 и 25 лет, пишет КП.



-Начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-майор полиции Сергей Умнов дал жесткое указание об увольнении задержанного полицейского из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам, - сообщили в пресс-службе полиции. - По результатам назначенной служебной проверки будут приняты дисциплинарные меры в отношении его непосредственных руководителей.



Угнанную машину, кстати, нашли у дома 65 по Суздальскому проспекту. Автомобиль вернули владельцу.