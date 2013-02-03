В Донецкой области ликвидировали почти 30 преступных группировок

В Донецкой области в 2012 году правоохранителями региона были выявлены и ликвидированы 25 опасных преступных группировок, в которые входило 117 человек.

Об этом сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, пишет УНИАН.

В сообщении отмечается, что данными преступными группировками было совершено 131 преступление. В милиции подчеркнули, что по всем 25 ОПГ уголовные дела закончены и направлены в суд.

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