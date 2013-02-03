Сегодня в московском метро пассажир получил ножевое ранение, сообщается, что инцидент произошел на станции "Октябрьское поле", потерпевший госпитализирован с резаной раной бедра, ведется поиск нападавших.

Выясняются личности злоумышленников, опрашиваются свидетели.