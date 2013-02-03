В Санкт-Петербурге убили трёх человек, тройное убийство пытались скрыть пожаром

В Санкт-Петербурге произошло тройное убийство, убийство пытались скрыть пожаром, тела потерпевших найдены сотрудниками МЧС сегодня после тушения пожара в одной из квартир дома 24 по улице Композиторов.

Несмотря на то, что три тела сильно повреждены огнем, эксперты дали заключение, что смерть потерпевших имеет насильственный характер.

Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности погибших, следствие ведется.