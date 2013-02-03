На допросе умер подозреваемый в убийстве главного архитектора Всеволожска

51-летний Эдуард Акопян - главный архитектор Всеволожска - застрелен 29 января, подозреваемый в организации убийства скончался в полиции, во время допроса, как предварительно установлено, от сердечной недостаточности.

Интернет-СМИ со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти передают, что 39-летнего подозреваемого сотрудники полиции и ФСБ задержали утром в воскресенье в петербургском аэропорту "Пулково". Сообщается, что когда подозреваемого в организации убийства Акопяна доставили в отделение полиции, он вел себя неадекватно, в начале допроса потерял сознание, а прибывшие по вызову сотрудники "скорой" констатировали смерть мужчины.

По факту смерти подозреваемого в ГУ МВД начата служебная проверка.

Тем временем, по данным СКР, задержан еще один из подозреваемых в совершении убийства Акопяна, в убийстве подозревается 36-летний житель Выборга Ленинградской области, решается вопрос о его аресте.